Ecotrail Genève Conservatoire et Jardin botaniques – Entrée de la Console Genève Catégorie d’évènement: Genève

Ecotrail Genève Conservatoire et Jardin botaniques – Entrée de la Console, 11 juin 2022, Genève. Ecotrail Genève

Conservatoire et Jardin botaniques – Entrée de la Console, le samedi 11 juin à 05:00

**Ecotrail Genève, LE trail genevois !** Les rives du lac à l’aube, sur le Salève à midi et à la plage pour le goutêr, voilà le parcours que vous propose cette course hors-norme cette année. Prenez plaisir à parcourir les formes et épouser les courbes subtiles de la campagne genevoise avant de vous envoler vers le 7eme ciel sur le Mont-Salève avec une vue imprenable sur le Mont-Blanc d’un côté et Genève avec son mythique Jet d’eau de l’autre. _Formats de course :_ * Into the wild – 80KM * Without limits – 46KM * Run Forest – 30KM * Fast and Curious – 20KM * Chicken Run – 10KM * Walking – 20KM * Walking – 10KM

Diffère selon la distance de course, veuillez consulter le site pour plus d’informations

Une course hors-norme, un défi à relever, une vue à en couper le souffle. Conservatoire et Jardin botaniques – Entrée de la Console Rue de Lausanne 192, 1201 Genève Genève Grottes et Saint-Gervais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-11T05:00:00 2022-06-11T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Conservatoire et Jardin botaniques - Entrée de la Console Adresse Rue de Lausanne 192, 1201 Genève Ville Genève lieuville Conservatoire et Jardin botaniques - Entrée de la Console Genève

Conservatoire et Jardin botaniques - Entrée de la Console Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

Ecotrail Genève Conservatoire et Jardin botaniques – Entrée de la Console 2022-06-11 was last modified: by Ecotrail Genève Conservatoire et Jardin botaniques – Entrée de la Console Conservatoire et Jardin botaniques - Entrée de la Console 11 juin 2022 Conservatoire et Jardin botaniques - Entrée de la Console Genève genève

Genève