ÉCOSSE : Un peuple, deux nature MJC de Saint-Chamond, 23 novembre 2021

ÉCOSSE : Un peuple, deux nature

MJC de Saint-Chamond, le mardi 23 novembre à 18:00

La curiosité, et la tragédie, ont toujours motivé l’Écossais à partir découvrir le monde, et à inventer ce qui deviendra l’outil majeur du monde contemporain : la communication. À ce titre, il inventa le téléphone, l’ordinateur, le pneu, l’asphalte, et développa la médecine… Les liens d’amitié entre la France et l’Écosse remontent au XIIIème siècle, grâce au pacte de la « Auld Alliance », qui n’était pas qu’un traité militaire entre les deux pays, mais se voulait aussi un échange culturel. Souvenons-nous également de Marie Stuart, Reine d’Écosse par la naissance et de France par le mariage. Les routes d’exception y sont nombreuses, elles vous révéleront des sentiments très puissants. Le sud est poétique, le centre innovant et le nord sublime. Édimbourg est la capitale économique et touristique, Glasgow la métropole industrielle. Elles sont toutes deux aussi différentes que passionnantes, et habitées par le génie créatif de l’Écosse. Trois mille châteaux, entretiennent les légendes. Deux parcs nationaux habillés par une fourrure végétale qui se pare de ses plus beaux atours à chaque saison. L’Écosse possède des ressources naturelles inépuisables, l’or bleu des lacs et des rivières, l’or noir du pétrole et l’or jaune de l’élixir de vie : le whisky Elle s’affirme comme pionnière dans l’utilisation des énergies vertes comme celle issue des vagues de la mer. Sortons des clichés traditionnels et laissons-nous ressourcer et séduire par ce fabuleux pays. [[https://youtu.be/LmJL2UtseAs](https://youtu.be/LmJL2UtseAs)](https://youtu.be/LmJL2UtseAs)

Évoquer l’Écosse, c’est s’immerger dans un univers grandiose, tant parmi ses habitants, chaleureux, inventifs, que son espace de vie sauvage et varié.

