écriture circassienne pour structure en tenségrité – Poésie brute, cordes lisses, manipulation de structure.

2023-12-15 19:30:00 fin : 2023-12-15 . EUR.

Ecosite Gare à Coulisses

Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



circus writing for a tensegrity structure ? Raw poetry, smooth ropes, structural manipulation Deux dames au volant company

¿escritura circense para una estructura de tensegridad? Poesía cruda, cuerdas lisas, manipulación estructural Compagnie Deux dames au volant (Zwei Damen am Steuer)

