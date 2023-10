Sortie ornithologique à la forêt du Bourgailh Écosite du Bourgailh Pessac Catégories d’Évènement: Gironde

Pessac Sortie ornithologique à la forêt du Bourgailh Écosite du Bourgailh Pessac, 14 octobre 2023, Pessac. Sortie ornithologique à la forêt du Bourgailh Samedi 14 octobre, 10h00 Écosite du Bourgailh Sur inscription Les oiseaux forment une grande famille très diversifiée. Venez découvrir leurs comportements, leurs modes de vie et leurs régimes alimentaires. Nous écouterons leurs chants et déterminerons ensemble les espèces rencontrées lors de notre balade. Écosite du Bourgailh 160 avenue de beutre pessac Pessac 33600 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@bourgailh-pessac.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Écosite du Bourgailh
160 avenue de beutre pessac
Pessac 33600
Gironde
Nouvelle-Aquitaine

