2023-04-06 09:00:00 – 2023-04-10 17:30:00

Drome . eAska propose des formations pour vous aider à quitter sereinement votre voiture !

Arrivez avec votre vélo et repartez avec un vélo que vous avez vous-même électrifié. Apprenez à fabriquer votre propre batterie, performante, réparable et faite pour durer. hello@easka.org +33 6 89 27 96 46 https://easka.org/ Écoravie 5 chemin des demoiselles Dieulefit

