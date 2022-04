Ecoqueerecho Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice Alpes-Maritimes Dans le cadre de la Saison France-Portugal 2022, Queer Lisboa et In&Out, les festivals internationaux du film queer de Lisbonne et de Nice, co-organisent une programmation du 28 avril au 7 mai 2022 à la Villa Arson et la Cinémathèque de Nice. communication@villa-arson.org +33 4 92 07 73 73 https://www.villa-arson.org/ Villa Arson 20 avenue Stéphen Liégeard Nice

