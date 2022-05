Ecopop’ Allauch, 11 mai 2022, Allauch.

Ecopop' Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Espace François Mitterrand Allauch

2022-05-11 15:30:00

Allauch Bouches-du-Rhône

« L’Air et Moi » Projection d’un petit diaporama et rencontre d’un écologue

Avec Victor Hugo Espinosa, seront abordés les thèmes de l’importance de l’air, les causes de pollution, les conséquences et les solutions.



« Air Loquence » : Temps créatif, avec Edwin CUERVO artiste plasticien.

L’objectif de cette rencontre ludique est l’apprentissage de la qualité de l’air à travers le développement de l’éloquence, des jeux de rôle et jeux créatifs. L’artiste photographe plasticien, Edwin CUERVO créera sur place une œuvre qui découlera naturellement de cette rencontre.



Victor Hugo ESPINOSA

Ingénieur Civil – Spécialiste en Risques Majeurs

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Adjoint au Maire de Marseille (15/16) à la transition écologie.

Représentant Régional de la Fédération française des Clubs pour l’UNESCO pour la région Sud.

Fondateur et Président d’honneur de la Fédération L’Air et Moi

Coordinateur du réseau Ecoforum, un collectif d’associations et de scientifiques qui agissent pour l’environnement, la santé, la solidarité et le cadre de vie.



Edwin CUERVO, est un artiste multidisciplinaire né en 1986 à Bogotá (Colombie). Diplômé en Arts Graphiques et en Design d’Espaces, il développe sa démarche artistique en passant par L’Universität der Künste de Berlin (Allemagne) et enseigne aujourd’hui à l’École Supérieur d’Art et Design Marseille Méditerranée.

Il mène sa réflexion sur l’entropie de la matière et des matériaux et ses derniers travaux questionnent le principe de la dégradation de l’énergie de ces No man’s land et l’hyper-paysage du massif de la Nerthe aux portes de l’Estaque. Les projets qu’il soutient particulièrement sont liés au territoire et à l’impact de l’industrie environnante sur les sols et les civilisations.

Prenez le temps de prendre le pouls de l’air, venez vivre une expérience ludique avec un écologue et un artiste autour du thème de l’Air.

