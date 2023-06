Visite guidée de l’écopôle VESTA du Smédar Ecopôle VESTA Le Grand-Quevilly, 16 septembre 2023, Le Grand-Quevilly.

Le Smédar est le syndicat responsable de la valorisation des déchets produits par plus de 610 000 habitants de l’arrondissement de Rouen et de la ville de Dieppe représentant 160 communes.

A l’occasion des Journées du Patrimoine, le Smédar invite les habitants du territoire à venir visiter le centre de tri des recyclables et l’Unité de Valorisation Energétique le samedi 16 septembre.

En parallèle des visites, nous proposons de participer à un atelier « Zéro Déchet » et découvrir une exposition photos retraçant l’évolution des berges de la Seine depuis 25 ans.

Ecopôle VESTA 40 Boulevard de Stalingrad, 76120 Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie http://www.smedar.fr/ https://www.smedar.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:15:00+02:00

Smédar