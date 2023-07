Visite de l’Ecopôle de l’Etoile Ecopôle de l’Etoile – Septèmes-les-Vallons Septèmes-les-Vallons, 16 septembre 2023, Septèmes-les-Vallons.

Visite de l’Ecopôle de l’Etoile Samedi 16 septembre, 09h00 Ecopôle de l’Etoile – Septèmes-les-Vallons

En cette année 2023, les Journées Européennes du Patrimoine mettent au coeur de leur 40ème édition, la valorisation du « Patrimoine Vivant ». Et par cette même occasion, Veolia célèbre ses 170 ans d’histoire.

Deux raisons pour ouvrir nos sites (centres de tri ou de valorisation énergétique, usines de production d’eau potable, stations d’épuration etc.) qui appartiennent à notre patrimoine industriel et écologique, où les connaissances et les savoir-faire pour protéger l’environnement se transmettent d’une génération à une autre.

Par la visite de ces lieux méconnus voire insoupçonnés, plongez dans leur histoire et, plus largement, dans l’histoire de l’environnement. Une histoire qui s’est elle-même écrite, en même temps que se sont constitués nos sociétés modernes depuis la Seconde Révolution Industrielle.

Nous vous attendons nombreux pour visiter l’Ecopôle de l’Etoile : le nouveau site de production d’énergie verte au centre de Marseille !

Ecopôle de l'Etoile – Septèmes-les-Vallons Avenue du Vallon Dol, 13240 Septèmes-les-Vallons 13240 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur L'Ecopôle de l'Etoile de Septèmes les Vallons (Bouches du Rhône) existe depuis 1975. Partenaire de la dynamique territoriale, il s'intègre au paysage et offre un service de déchèterie apprécié des usagers.

Il propose des solutions de traitement, de recyclage et de valorisation à la pointe de la technologie, s’inscrivant ainsi dans les orientations nationales, notamment la loi de transition énergétique pour la croissance verte.

Il accueille une installation de stockage et de valorisation énergétique des déchets non dangereux (capacité de 250 000 tonnes de déchets par an), et des activités de recyclage. Parking visiteur à l’entrée du site

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

Veolia