Ecopiknik, marché paysan et barbecue collectif

Ecopiknik, marché paysan et barbecue collectif, 26 août 2022, . Ecopiknik, marché paysan et barbecue collectif

2022-08-26 – 2022-08-26 EUR 0 Marché de producteurs locaux et barbecue collectif au bord du gave avec une animation musicale. Ramenez de bonnes choses à partager ou créez votre pique-nique idéal grâce aux producteurs présents sur place.

Pensez à porter vos couverts, vos verres et votre bonne humeur. Marché de producteurs locaux et barbecue collectif au bord du gave avec une animation musicale. Ramenez de bonnes choses à partager ou créez votre pique-nique idéal grâce aux producteurs présents sur place.

Pensez à porter vos couverts, vos verres et votre bonne humeur. Marché de producteurs locaux et barbecue collectif au bord du gave avec une animation musicale. Ramenez de bonnes choses à partager ou créez votre pique-nique idéal grâce aux producteurs présents sur place.

Pensez à porter vos couverts, vos verres et votre bonne humeur. dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville