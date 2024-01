FÊTE DU VÉLO Éco’parc Mougins Mougins, samedi 6 avril 2024.

FÊTE DU VÉLO 1ère Édition Samedi 6 avril, 09h00 Éco’parc Mougins Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T09:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T09:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Le Service des Sports de Mougins organise

FÊTE DU VÉLO

1ère Édition

Samedi 6 Avril 2024 – Éco Parc Mougins. 9h à 18h

Venez découvrir et partager en famille les nouvelles tendances et les joies de faire du vélo.

Il est possible et conseillé de venir avec son vélo en bon état.

Sur place possibilité de prêt de Vélos, VAE( Vélo Assistance Électrique), VTT VAE.

Renseignements sur place. (Attention disponibilité réduite).

Sur la journée est prévu :

• Des sensibilisations avec des ateliers et des parcours préventifs sur la sécurité.

• Un parcours sportif 8km en Vtt au départ de l’Éco parc dans la Valmasque.

• Un parcours découverte VAE (Vélo Assistance Électrique) au départ de l’Éco Parc en passant par Mougins Village / Mougins Coeur de Vie / Chappelle Notre Dame de Vie…

• Un parcours initiation VTT enfant dans l’Éco Parc.

• Un parcours Famille VTT de 6 km au départ de l’Éco Parc dans la Valmasque.

• Food Truck = Possibilité de se restaurer sur place.

• 3 démonstrations de Vélo Trial à l’Éco Parc.

• Des conférences sur le thème du Vélo avec divers récits sportifs et performances. Notamment avec Monsieur Pierre Hérant qui en 2021 a effectué le tour le plus long possible de la France à vélo, en suivant exactement les frontières administratives et terrestres du pays.

• Et bien d’autres surprises…

Éco'parc Mougins 772 Chemin de Font de Currault, 06250 Mougins Mougins 06250 Les Bréguières Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

