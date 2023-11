MOUGINS MUSCLE LE TÉLÉTHON Éco’parc Mougins Mougins, 9 décembre 2023, Mougins.

MOUGINS MUSCLE LE TÉLÉTHON Samedi 9 décembre, 09h00 Éco’parc Mougins

Venez vous mesurer en nombre pour un club !

CHALLENGE DU NOMBRE (courir ou marcher sur 6 km pour une association mouginoise toute la journée entre 10h et 15h) = 5€

Venez tester vos limites !

COURSE CHRONOMÊTRÉE (départ à 9h) sur 8km = 10 €

Possibilité de se restaurer sur place (food truck)

Animations diverses : Capoeira, Scottish Dancing, Agility avec le Club Canin, Structures gonglables (Château et toboggan)…

Éco'parc Mougins 772 Chemin de Font de Currault, 06250 Mougins Mougins 06250 Les Bréguières Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur Grand espace famille avec une aire de jeux et des attractions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T09:00:00+01:00 – 2023-12-09T16:00:00+01:00

