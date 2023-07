SOIRÉE APÉRO FOOD Éco’parc Mougins Mougins Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Mougins SOIRÉE APÉRO FOOD Éco’parc Mougins Mougins, 18 août 2023, Mougins. SOIRÉE APÉRO FOOD Vendredi 18 août, 18h00 Éco’parc Mougins Entrée libre, parkings gratuits, navettes au départ de la Place des Arcades de Mougins-le-Haut Soirée APÉRO FOOD Après deux ans d’absence, l’Apéro Food revient pour une soirée, vendredi 18 août de 18h à 1h à l’Eco’Parc

Au programme:

> 18h30 : Marion & Belha – Soul, Pop, Funk

> 21h00 : Tesla – Rock

> 23h00 : DJ La Luna – DJ set Nombreux FOOD TRUCKS, tous types de cuisine Éco’parc Mougins 772 Chemin de Font de Currault, 06250 Mougins Mougins 06250 Les Bréguières Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « nnagel@villedemougins.com »}] Grand espace famille avec une aire de jeux et des attractions. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-18T18:00:00+02:00 – 2023-08-18T23:59:00+02:00

