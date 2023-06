CINEMA DE PLEIN AIR – COCO Éco’parc Mougins Mougins Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Mougins CINEMA DE PLEIN AIR – COCO Éco’parc Mougins Mougins, 31 juillet 2023, Mougins. CINEMA DE PLEIN AIR – COCO Lundi 31 juillet, 19h30 Éco’parc Mougins Entrée libre « COCO » Disney Pixar, film d’animation réalisé par Adrian Molina et Lee Unkrich (2007)

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz.

Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révèlera la véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel… Ouverture des portes à 19h30

Projection du film à 21h00/ 21h30 Snacking salé et sucré sur place Éco’parc Mougins 772 Chemin de Font de Currault, 06250 Mougins Mougins 06250 Les Bréguières Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « nnagel@villedemougins.com »}] Grand espace famille avec une aire de jeux et des attractions. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

