Economies de la création numérique

Economies de la création numérique, 2 juin 2022, . Economies de la création numérique

2022-06-02 09:00:00 – 2022-06-02 Dans les économies et écologies actuelles de la création numérique, quels peuvent être les usages des métavers et NFT ? Création numérique / séminaire

Gratuit / Repas payant,

inscription : sandra.emonet@antrepeaux.net +33 2 48 50 38 61 https://antrepeaux.net/economies-de-la-creation-numerique/ Dans les économies et écologies actuelles de la création numérique, quels peuvent être les usages des métavers et NFT ? Antrepeaux dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville