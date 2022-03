Economie sociale et solidaire : entreprendre en Ille-et-Vilaine Université Rennes 2 – Amphi T (PNRV) Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Une table ronde donnera la parole à des porteurs de projet ainsi qu’à deux structures d’accompagnement et de financement ainsi qu’à Pascal Glémain, représentant du master Economie Sociale et Solidaire à l’Université Rennes 2. Cette table ronde à destination des professionnels est organisée par le SUIO-IP, le SFCA en collaboration avec le master Économie Sociale et Solidaire parcours FInances et Gestion des Entreprises Sociales (FIGES) et le CREA. PROGRAMME * 8h30 – Accueil du public * 9h00 > 10h30 – Table ronde Orane Bert, Responsable de la communauté Emmaüs La briqueterie solidaire Gil Dordor, Président de l’association des Cigales de Bretagne Pascal Glémain, Responsable du Master Économie sociale et solidaire – Université Rennes 2 Sarah Goter, Restaurant Les Récupérables Haud Le Guen, Directrice de RESO Solidaires EVENEMENT GRATUIT Comment entreprendre des projets ESS en Ille-et-Vilaine ? Quelles sont les actions menées autour de Rennes ? Université Rennes 2 – Amphi T (PNRV) Place Recteur Henri le Moal, 35000 Rennes Rennes Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine

