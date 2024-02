Économie : Pierre-Noël Giraud à la Librairie Compagnie Librairie Compagnie Paris, mardi 5 mars 2024.

Le mardi 05 mars 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous avons le plaisir d’accueillir Pierre-Noël Giraud à l’occasion de la parution de son essai « Du pain et des jeux : Une économie politique des usages du temps » aux Éditions Odile Jacob.

Au programme : discussion, signature

Qu’allons-nous faire de notre temps ?

Cet essai stimulant analyse les usages que, collectivement et individuellement, nous avons fait et faisons en ce début de XXIème siècle, de cette ressource rare ultime qu’est notre temps. Nous contenterons-nous de pain et de jeux ou nous attaquerions franchement aux grands défis qui nous attendent ?

Pierre-Noël Giraud est un économiste français. Il est spécialisé dans l’étude des ressources naturelles et matières premières, ainsi que de la mondialisation et des inégalités. Il enseigne à l’école des Mines de Paris, L’EMINES1 de l’Université Mohammed VI Polytechnique au Maroc et à l’université Paris-Dauphine.

Librairie Compagnie 58 rue des Écoles 75005

Contact : b.madrid@ledivan.com https://www.facebook.com/libcompagnie/ https://www.facebook.com/libcompagnie/

