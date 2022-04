Economie d’eau et d’énergie à la maison Hôtel de ville de Sèvres Sèvres Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Economie d’eau et d’énergie à la maison Hôtel de ville de Sèvres, 27 avril 2022, Sèvres. Economie d’eau et d’énergie à la maison

le mercredi 27 avril à Hôtel de ville de Sèvres

Atelier gratuit pour la famille. **_Rendez-vous au Salon St Omer du rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville de Sèvres._**

Atelier sur inscription. Nombre de place limité.

Comment réduire sa consommation d’eau et d’énergie simplement à la maison ? Venez le découvrir de manière ludique et comprendre l’intérêt pour notre planète ! Hôtel de ville de Sèvres Mairie de sèvres Sèvres Les Bruyères Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-27T14:00:00 2022-04-27T15:00:00;2022-04-27T15:00:00 2022-04-27T16:00:00;2022-04-27T16:00:00 2022-04-27T17:00:00;2022-04-27T17:00:00 2022-04-27T18:00:00

