Economie de guerre et innovation dans la défense HEC Alumni, mercredi 21 février 2024.

Economie de guerre et innovation dans la défense HEC Alumni Mercredi 21 février, 19h00

Chers camarades du club Aérospatial, Défense & Sécurité,

Dans les rapports de force géopolitiques et militaires, les pays occidentaux, avec en tête les Etats Unis, ont depuis la seconde guerre mondiale eu une stratégie de compensation « Offset strategy ». Cette stratégie consiste à compenser la supériorité numérique d’un adversaire par le développement de technologies innovantes et très performantes.

Les conflits auxquels nous assistons aujourd’hui reposent la question de cette stratégie, en appelant à une massification des armements et à la mise en place d’une économie de guerre pour atteindre cette masse critique. L’innovation ne doit dès lors plus se focaliser uniquement sur la recherche de supériorité technologique, mais également sur l’accélération des cycles de production. L’agilité, le digital, l’intelligence artificielle, les technologies sont non seulement un enjeux sur théâtre d’opération, mais également dans l’industrie et ses usines.

Nous avions reçu au mois de septembre le général Givre qui nous avait donné un regard à la fois cru et lucide sur ces rapports de force. Nous vous proposons aujourd’hui une table ronde sur l’ « économie de guerre et l’innovation dans la défense ». Au-delà des discours officiels, nous croiserons les regards sur les évolutions à l’œuvre dans le domaine de l’industrie de défense.

Pour en parler nous recevrons :

Michael Agbohouto, associé au sein du cabinet Eurogroup et rapporteur du rapport de l’Institut Montaigne sur l’innovation dans la défense

Nicolas Cordier-Lallouet – Directeur Adjoint de l’Agence de l’Innovation de Défense du Ministère des Armées

Denis Gardin, Directeur de l’Innovation et des Technologies Futures chez MBDA

Florian Maillarbaux, Product manager de la startup Comand AI, Ancien officier et réserviste de l’Armée de Terre

La soirée sera introduite par Philippe de Mijolla et la table ronde modérée par Jérôme Bouquet.

