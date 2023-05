Balade historique à travers l’histoire des tuiliers-briquetiers de Pouligny Écomusée Tuilerie de Pouligny, 16 septembre 2023, Cheniers.

Balade historique à travers l’histoire des tuiliers-briquetiers de Pouligny 16 et 17 septembre Écomusée Tuilerie de Pouligny 1,50 €. Réservation obligatoire.

La balade historique traverse le temps aux côtés des six générations de tuiliers-briquetiers de Pouligny. D’une itinérance à la propspérité d’une famille héritière d’un savoir-faire millénaire, entre tradition et modernité, le visiteur renoue avec une histoire dont nous sommes tous héritiers.

Écomusée Tuilerie de Pouligny Chemin des Tuiliers, 23220 Chéniers Cheniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 62 19 61 http://www.tuilerie-pouligny.com https://www.facebook.com/pages/Tuilerie-de-Pouligny/339667436147810 [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 89 24 61 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 55 62 19 61 »}, {« type »: « email », « value »: « info@paysdunois-tourisme.fr »}] Dernière tuilerie-briqueterie du département de la Creuse encore en élévation. La tuilerie de Pouligny offre aux visiteurs toute la magie du patrimoine architectural lié à l’argile et à sont travail. Sur un domaine de 10 hectares se succèdent les forêts pour le bois et l’argile, trois bâtiments professionnels, une maison de maître, la maison des ouvriers et les bâtiments agricoles. Un ensemble unique dans le département de la Creuse. De Guéret : prendre la direction La Châtre puis Bonnat. De la Souterraine : prendre la direction Dun-le-Palestel puis La Celle-Dunoise. Parking de 50 places à moins de 100m du bâtiment d’accueil du musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

