Normandie (1935) : cuisines en chantier Écomusée Saint-Nazaire Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Nazaire

Normandie (1935) : cuisines en chantier Écomusée, 13 mai 2023, Saint-Nazaire. Normandie (1935) : cuisines en chantier Samedi 13 mai, 10h00, 14h00 Écomusée Entrée libre, accessible aux personnes à mobilité réduite. Invisibles des passagers, les cuisines sont au cœur du navire. Elles sont conçues pour répondre à une demande journalière de quelques milliers de passagers et membres d’équipage. Normandie (1935), paquebot ambassadeur de l’art de vivre et de la gastronomie française sur l’océan, se voit doté de cuisines, d’offices, d’une argenterie… Un plan de plus de 3 mètres de long et des photos d’époque des chantiers révèlent cette organisation pensée dans les moindres détails.

Les jeunes visiteurs ne sont pas oubliés, avec un atelier ludique (à partir de 5 ans) créé spécialement pour eux. Écomusée Avenue de Saint-Hubert, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 28 540 640 http://www.saint-nazaire-tourisme.com L’Ecomusée de Saint-Nazaire consacre ses activités à la connaissance du patrimoine urbain, historique, maritime et portuaire de la région nazairienne. Ce patrimoine varié retrace les grandes étapes de l’histoire de Saint-Nazaire. Il bénéficie de l’appellation « Musée de France » attribuée par le ministère de la Culture. Parkings gratuits à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T13:00:00+02:00

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00 Des pâtissiers-confiseurs sont dans la partie pâtisserie confiserie des cuisines du paquebot Normandie (1935), en mai 1935. Photographe : inconnu. Collection Saint-Nazaire Agglomération Tourisme – Ecomusée (fonds chantiers de l’Atlantique)

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Nazaire Autres Lieu Écomusée Adresse Avenue de Saint-Hubert, 44600 Saint-Nazaire Ville Saint-Nazaire Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Écomusée Saint-Nazaire

Écomusée Saint-Nazaire Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-nazaire/

Normandie (1935) : cuisines en chantier Écomusée 2023-05-13 was last modified: by Normandie (1935) : cuisines en chantier Écomusée Écomusée 13 mai 2023 Écomusée Saint-Nazaire Saint-Nazaire

Saint-Nazaire Loire-Atlantique