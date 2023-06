Découverte de l’ostréiculture dans un écomusée Écomusée Port-des-Barques, 16 septembre 2023, Port-des-Barques.

Découverte de l’ostréiculture dans un écomusée 16 et 17 septembre Écomusée 2 €. Gratuit -6 ans. Sur inscription.

Venez découvrir la vie de l’huître de sa naissance à sa consommation.

Profitez d’une visite libre au sein de l’écomusée et participez à une pêche à la crevette avec vos enfants en fin de visite !

Découvrez le nouvel espace muséographique, qui a ouvert en 2023 !

Écomusée Boulevard de la Charente, 17730 Port-des-Barques Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 84 19 19 http://www.ecomuseeportdesbarques.net [{« type »: « email », « value »: « ecomuseeportdesbarques@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 46 84 19 19 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 52 92 66 24 »}] L’écomusée est implanté au cœur d’une zone ostréicole dans une ancienne cabane et il est le témoin majeur d’une activité passée et présente. Ce lieu représente une partie de la mémoire du village et présente une importance patrimoniale forte pour la commune et des habitants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©ecomuseeportdesbarques