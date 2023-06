Outils et métiers d’autrefois en Petite Montagne (sud du Jura) Écomusée Les Outils d’autrefois Arinthod Arinthod Catégories d’Évènement: Arinthod

Jura Outils et métiers d’autrefois en Petite Montagne (sud du Jura) Écomusée Les Outils d’autrefois Arinthod, 16 septembre 2023, Arinthod. Outils et métiers d’autrefois en Petite Montagne (sud du Jura) 16 et 17 septembre Écomusée Les Outils d’autrefois Entrée libre L’écomusée Les Outils d’autrefois ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine pour faire revivre les outils ou objets qui jadis partageaient la vie simple et laborieuse des habitants de la Petite Montagne, au sud du Jura. Écomusée Les Outils d’autrefois 1 rue de la Chapelle 39240 Arinthod Arinthod 39240 Arinthod Jura Bourgogne-Franche-Comté 06 56 73 51 81 https://www.mairiearinthod.fr/agenda/;https://www.petitemontagne.fr/decouvrir-le-territoire/tourisme/activites/ parkings à proximité – accès handicapés. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

