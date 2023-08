Atelier fabrication de macérats huileux et de baumes ECOMUSÉE « LA MAISON DE LA BOTANIQUE – DOMINIQUE VILLARS » Le Noyer, 17 septembre 2023, Le Noyer.

Atelier fabrication de macérats huileux et de baumes Dimanche 17 septembre, 14h00 ECOMUSÉE « LA MAISON DE LA BOTANIQUE – DOMINIQUE VILLARS » Gratuit, sur inscription.

Découvrez les propriétés et les usages des plantes médicinales de montagne et apprenez à les transformer et à les utiliser en fonction de vos besoins. Initiez-vous à la confection de baumes naturels pour soulager les petits bobos du quotidien.

L’atelier a pour objectif la confection d’un baume au choix par chacun des participants. Ainsi vous apprendrez les différentes propriétés que peuvent avoir les plantes sauvages et vous obtiendrez des conseils afin de les reconnaitre dans la nature et de les cueillir à bon escient.

ECOMUSÉE « LA MAISON DE LA BOTANIQUE – DOMINIQUE VILLARS » Le Noyer 05500 Le Noyer 05500 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 92 23 28 02 Dans un ancien presbytère, un écomusée consacré à la vie et à l' oeuvre du médecin botaniste Dominique Villars, né au Noyer en 1745. Découverte de la flore alpine, jardin botanique et sentier pédagogique à proximité du village. Depuis Saint-Bonnet suivre « Le col du Noyer » puis « Le Noyer »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Hautes Herbes