Atelier d’initiation au « Tachisme » ECOMUSÉE « LA MAISON DE LA BOTANIQUE – DOMINIQUE VILLARS » Le Noyer, 16 septembre 2023, Le Noyer.

Atelier d’initiation au « Tachisme » Samedi 16 septembre, 15h30 ECOMUSÉE « LA MAISON DE LA BOTANIQUE – DOMINIQUE VILLARS » Gratuit, sur inscription.

Initiation à la technique du courant artistique du Tachisme. Création imaginaire d’après une tâche réalisée par impressions de différents objets. Introduction à l’histoire de l’art sur ce courant artistique.

ECOMUSÉE « LA MAISON DE LA BOTANIQUE – DOMINIQUE VILLARS » Le Noyer 05500 Le Noyer 05500 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 23 28 02 [{« type »: « link », « value »: « https://www.champsaur-valgaudemar.com/hiver/a-voir-a-faire/animations-evenements/ »}] Dans un ancien presbytère, un écomusée consacré à la vie et à l’ oeuvre du médecin botaniste Dominique Villars, né au Noyer en 1745. Découverte de la flore alpine, jardin botanique et sentier pédagogique à proximité du village. Depuis Saint-Bonnet suivre « Le col du Noyer » puis « Le Noyer »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Yoma Martin-Galtier