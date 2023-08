Atelier d’Artiste : peinture avec Yoma ECOMUSÉE « LA MAISON DE LA BOTANIQUE – DOMINIQUE VILLARS » Le Noyer, 16 septembre 2023, Le Noyer.

Atelier d’Artiste : peinture avec Yoma Samedi 16 septembre, 15h30 ECOMUSÉE « LA MAISON DE LA BOTANIQUE – DOMINIQUE VILLARS » à partir de 13 ans. Groupe limité à 10 personnes. Matériel de peinture fournis. 2h30 d’atelier.

Atelier de création peinture sur le thème du Tachisme (courant artistique des années 50 sur la base de peinture abstraite). Découvrez les gestes et la technique et petit rappel d’histoire de l’art.

ECOMUSÉE « LA MAISON DE LA BOTANIQUE – DOMINIQUE VILLARS » Le Noyer 05500 Le Noyer 05500 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 23 28 02 [{« type »: « link », « value »: « https://www.champsaur-valgaudemar.com/hiver/reserver-votre-sejour-a-la-montagne-en-hiver/activites-reservables/ »}] Dans un ancien presbytère, un écomusée consacré à la vie et à l’ oeuvre du médecin botaniste Dominique Villars, né au Noyer en 1745. Découverte de la flore alpine, jardin botanique et sentier pédagogique à proximité du village. Depuis Saint-Bonnet suivre « Le col du Noyer » puis « Le Noyer »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Yoma MartinGaltier