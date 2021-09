Erbray Ecomusée des fours à chaux Erbray, Loire-Atlantique Ecomusée et site des fours à chaux Ecomusée des fours à chaux Erbray Catégories d’évènement: Erbray

Loire-Atlantique

Ecomusée et site des fours à chaux Ecomusée des fours à chaux, 18 septembre 2021, Erbray. Ecomusée et site des fours à chaux

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ecomusée des fours à chaux

Présentation des fossiles trouvés lors de l’extraction de pierre calcaire. Visite libre + audio-guides. L’écomusée présente une maison d’ouvrier chaufournier reconstituée d’époque avec exposition de documents, d’outils et de supports vidéo Ecomusée des fours à chaux route de saint julien de vouvantes erbray Erbray Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Erbray, Loire-Atlantique Autres Lieu Ecomusée des fours à chaux Adresse route de saint julien de vouvantes erbray Ville Erbray lieuville Ecomusée des fours à chaux Erbray