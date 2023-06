[Voyage en Voisinage…] Atelier cartes postales Écomusée du Val-de-Bièvre – Ferme de Cottinville Fresnes, 19 juillet 2023, Fresnes.

[Voyage en Voisinage…] Atelier cartes postales Mercredi 19 juillet, 15h00 Écomusée du Val-de-Bièvre – Ferme de Cottinville Entrée libre

Cet été, dans le cadre de notre deuxième édition, l’équipe de 6Mettre se lance à nouveau à la rencontre de ses voisins ! Venez nous rejoindre pour des moments de rencontre, de découverte et d’échange à travers les ateliers cartes postales et les balades en Valouettes…

Chaque mercredi, retrouvez-nous à différents lieux partenaires, le long du trajet de ligne V2 du bus Valouette pour voyager et rêver ensemble !

Cette semaine, c’est à l’Écomusée du Val-de-Bièvre à Fresnes que nous vous attendons…

[Atelier cartes postales]

Atelier de création de cartes postales inspirées du voyage et de l’imagination. L’objectif est de représenter un lieu, un instant, une émotion en fusionnant les techniques du collage, du dessin et de l’écriture afin de matérialiser un voyage rêvé ou idéal. Ces créations seront ensuite partagées et exposées à bord des bus de la Valouette.

Écomusée du Val-de-Bièvre – Ferme de Cottinville 41 rue Maurice-Ténine 94260 Fresnes Fresnes 94260 Val-de-Marne Île-de-France 01 41 24 32 24 http://www.ecomusee.agglo-valdebievre.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 46 68 00 62 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@6mettre.fr »}] L'écomusée donne la parole aux habitants d'un territoire de banlieue, le Val-de-Bièvre. Situé à proximité de Paris, l'écomusée s'intéresse aux thèmes qui concernent les populations locales et la façon dont elles vivent sur le territoire (l'urbanisation, le travail, la télévision, la prison, le don, l'immigration, les gens du voyage, la condition féminine, les objets et leur mémoire…). Les problèmes majeurs de la société contemporaine sont au cœur de la notion de patrimoine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T15:00:00+02:00 – 2023-07-19T18:00:00+02:00

