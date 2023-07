Les matinées créatives au Port des Salines Ecomusée du Port des Salines Le Grand-Village-Plage, 25 octobre 2023, Le Grand-Village-Plage.

Le Grand-Village-Plage,Charente-Maritime

Du sel et de l’argile pour stimuler la créativité des petits et des grands….

2023-10-25 10:15:00 fin : 2023-10-25 12:15:00. EUR.

Ecomusée du Port des Salines Petit-Village

Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Salt and clay to stimulate the creativity of young and old…

Sal y arcilla para estimular la creatividad de grandes y pequeños…

Salz und Ton, um die Kreativität von Groß und Klein anzuregen…

Mise à jour le 2023-07-06 par Echappées Nature / Département de la Charente-Maritime