Atelier de fabrication de savon au Port des Salines Ecomusée du Port des Salines Le Grand-Village-Plage, 14 octobre 2023, Le Grand-Village-Plage.

Le Grand-Village-Plage,Charente-Maritime

Fête de la science au Port des Salines : du sel et des bulles..

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-14 12:00:00. .

Ecomusée du Port des Salines Petit-Village

Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Fête de la science at Port des Salines: salt and bubbles.

Fiesta de la ciencia en Port des Salines: sal y burbujas.

Wissenschaftsfest im Port des Salines: Salz und Blasen.

Mise à jour le 2023-07-11 par Echappées Nature / Département de la Charente-Maritime