Le Grand-Village-Plage Visite décalée du marais salant Écomusée du port des Salines Le Grand-Village-Plage, 17 septembre 2023, Le Grand-Village-Plage. Visite décalée du marais salant Dimanche 17 septembre, 15h30 Écomusée du port des Salines Gratuit. Entrée libre. Une visite insolite du marais salant menée par la Fabrique à impro. Écomusée du port des Salines Rue des Anciennes Salines, 17370 Le Grand-Village-Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 75 82 28 http://www.port-des-salines.fr Au cœur de ce hameau de cabanes sur pilotis, l’écomusée, avec ses expositions pour petits et grands, vous invite à découvrir l’univers magique du sel et des marais. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

