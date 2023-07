Visite guidée et « apéro barque » au cœur du marais Écomusée du port des Salines Le Grand-Village-Plage Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Le Grand-Village-Plage Visite guidée et « apéro barque » au cœur du marais Écomusée du port des Salines Le Grand-Village-Plage, 16 septembre 2023, Le Grand-Village-Plage. Visite guidée et « apéro barque » au cœur du marais Samedi 16 septembre, 18h00 Écomusée du port des Salines 12 € adulte. Sur inscription. L’animation commence par une visite guidée du marais salant de 20 minutes. Vous montez ensuite à bord de barques à rames (4 personnes par barque) et vous partez en autonomie sur un chenal fermé de 1,7 km.

Le long du parcours, des animateurs seront postés à certains endroits pour vous poser une question en lien avec la visite. À chaque réponse, une partie de l’apéritif vous sera donné à bord de la barque.

L’apéritif comprend, par personne : 1 toast de rillettes de mulet, un verre de bière (ou de jus de raisin), 1 toast de salicorne au vinaigre, 1 verre de pineau, 1 huître cuisinée par le restaurant du site (Le Relais des Salines). Écomusée du port des Salines Rue des Anciennes Salines, 17370 Le Grand-Village-Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 75 82 28 http://www.port-des-salines.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 75 82 28 »}] Au cœur de ce hameau de cabanes sur pilotis, l’écomusée, avec ses expositions pour petits et grands, vous invite à découvrir l’univers magique du sel et des marais. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

