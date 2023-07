Une immersion dans le patrimoine salicole de l’île d’Oléron : un voyage de cabane en cabane Écomusée du port des Salines Le Grand-Village-Plage, 16 septembre 2023, Le Grand-Village-Plage.

Une immersion dans le patrimoine salicole de l’île d’Oléron : un voyage de cabane en cabane 16 et 17 septembre Écomusée du port des Salines Gratuit. Entrée libre.

Au cours de cette expérience, vous découvrirez le riche patrimoine salicole de l’île d’Oléron en explorant différentes cabanes. La première exposition, à travers des maquettes, un film et des panneaux, retracera l’histoire et le fonctionnement des marais salants oléronais. Vous pourrez ensuite explorer la biodiversité diversifiée qui peuple nos marais salants.

Grâce à la troisième exposition, vous deviendrez incollable sur les mille et un usages du sel. Enfin, la dernière cabane sera dédiée aux paysages salins, illustrés à travers des cartes postales. Chaque exposition propose également des modules pédagogiques adaptés aux jeunes visiteurs.

Écomusée du port des Salines Rue des Anciennes Salines, 17370 Le Grand-Village-Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 75 82 28 http://www.port-des-salines.fr Au cœur de ce hameau de cabanes sur pilotis, l’écomusée, avec ses expositions pour petits et grands, vous invite à découvrir l’univers magique du sel et des marais.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©S. Laval