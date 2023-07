Balade dessinée en barque Écomusée du port des Salines Le Grand-Village-Plage, 16 septembre 2023, Le Grand-Village-Plage.

Balade dessinée en barque Samedi 16 septembre, 10h00 Écomusée du port des Salines 7,50 € par personne. Sur inscription. Matériel fourni. 15 personnes maximum.

Sophie Petitpré, artiste, vous invite au dessin d’observation dans le marais à bord d’une barque.

Écomusée du port des Salines Rue des Anciennes Salines, 17370 Le Grand-Village-Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 75 82 28 http://www.port-des-salines.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 75 82 28 »}] Au cœur de ce hameau de cabanes sur pilotis, l’écomusée, avec ses expositions pour petits et grands, vous invite à découvrir l’univers magique du sel et des marais.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

