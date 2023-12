Une journée à la campagne en famille : à la découverte du vitrail Ecomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière, 27 février 2024 14:30, Saint-Cyr-la-Rosière.

Saint-Cyr-la-Rosière,Orne

Venez observer les vitraux de l’église du prieuré de Sainte-Gauburge, puis vous pourrez vous lancer dans la réalisation d’un vitrail (sur papier de soie)

Jeux avec les motifs et les personnages que l’on peut voir sur les verrières de la région.

Enfant à partir de 6 ans

Animation sur réservation..

2024-02-27 14:30:00 fin : 2024-02-27 16:30:00. .

Ecomusée du Perche Prieuré de Sainte Gauburge

Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie



Come and take a look at the stained glass windows in the priory church of Sainte-Gauburge, then try your hand at creating a stained glass window (on tissue paper)

Play with the motifs and characters seen in the region’s stained-glass windows.

Children aged 6 and over

Please reserve in advance.

Venga a contemplar las vidrieras de la iglesia prioral de Sainte-Gauburge y, a continuación, pruebe a hacer una vidriera (en papel de seda)

Juegue con los motivos y personajes de las vidrieras de la región.

A partir de 6 años

Las actividades deben reservarse con antelación.

Betrachten Sie die Glasfenster der Kirche des Priorats von Sainte-Gauburge und machen Sie sich dann selbst an die Herstellung eines Glasfensters (auf Seidenpapier)

Spiele mit den Motiven und Figuren, die man auf den Glasfenstern der Region sehen kann.

Kind ab 6 Jahren

Animation nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-12-05 par ECOMUSEE DU PERCHE