Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023

– Visite gratuite du musée et des bâtiments du prieuré de 10h30 à 18h30.

Ecomusée du perche de Saint-Cyr-la-Rosière Prieuré de Sainte-Gauburge, 61130 Saint-Cyr-la-Rosière Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie 02 33 73 48 06 http://www.ecomuseeduperche.fr Le prieuré de Sainte-Gauburge est à l’origine d’un hameau très bien conservé dont l’habitat est regroupé autour de cet édifice des XIIIe, XVe et XVIIIe siècles. Cet ensemble est au programme de la visite guidée : l’église et son décor sculpté, le logis du prieur aux cheminées historiées, la tour d’escalier ornée de sculptures, les salles voûtées du logis des moines, le verger conservatoire et un détour par la cour de la ferme et son jardin potager paysan. L’écomusée du Perche, situé dans le cadre remarquable de l’ancien Prieuré a pour vocation de transmettre et de sauvegarder le patrimoine géographique, historique et ethnologique du Perche. Le Musée des Arts et Traditions Populaires présente un panorama ethnographique du territoire percheron. Par ailleurs, les expositions temporaires, les animations, les stages et les conférences rythment la vie de cet écomusée tout au long de l’année. Parc de stationnement (possible pour 10 voitures) au pied du musée, parking grande capacité à 300 m. Gare desservie (Nogent-le-Rotrou, à 16 km et Le Mans, à 50 km) Par route, entre Nogent-le-Rotrou et Bellême, sur la commune de Saint-Cyr-la-Rosière.

