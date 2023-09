Expositions thématiques Ecomusée du Pays Sisteronais Sisteron, 15 septembre 2023, Sisteron.

Expositions thématiques 15 – 17 septembre Ecomusée du Pays Sisteronais

Une exposition temporaire est proposée autour des cuisines des années cinquante-soixante et une autre sur l’histoire de la vigne et du vin à Sisteron avec la participation des Archives Départementales.

Ecomusée du Pays Sisteronais 30, cours Melchior Donnet 04200 Sisteron Sisteron 04200 La Peyrouse Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492324875 http://www.sisteron.fr Pour que le patrimoine rural local ne tombe pas dans l’oubli, des centaines d’objets de la vie quotidienne, objets de l’artisanat et des métiers d’antan, outils agricoles, sont conservés dans un esprit de découverte et d’appropriation des us et coutumes du pays sisteronais. Le site offre un panorama exceptionnel sur le confluent du Buëch et de la Durance.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

Association Amis du Terroir / Service Culture et Patrimoine Sisteron