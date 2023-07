Les collections sortent de leur réserve : la robe de Mme Bresson Écomusée du Pays de la Cerise Fougerolles-Saint-Valbert, 16 septembre 2023, Fougerolles-Saint-Valbert.

Les collections sortent de leur réserve : la robe de Mme Bresson Samedi 16 septembre, 16h00 Écomusée du Pays de la Cerise Entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, notre responsable des collections, Mme Martine Aubry, sort des réserves de l’Écomusée une pièce unique : la robe de Mme Bresson, et vous la présente lors d’une conférence exceptionnelle.

Écomusée du Pays de la Cerise 206 le Petit-Fahys 70220 Fougerolles Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Fougerolles Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 49 52 50 http://ecomusee-fougerolles.fr/ https://www.facebook.com/ecomuseedupaysdelacerisesedefougerolles/?fref=ts Entouré d’un verger conservatoire regroupant une quarantaine de variétés de cerises différentes, l’Écomusée se situe sur un ancien domaine de distillateur datant de 1829.

Musée de France et inscrit Monument Historique, il propose une découverte socio-économique de Fougerolles autour de la production de cerise et d’alcool.

Comme un voyage au fil de l’eau (de vie), la visite vous emmène sur les traces de bouilleurs de cru et de distillateurs qui ont fait de Fougerolles la cité du Kirsch.

Revivez 150 ans de techniques, de coutumes et de traditions locales ! accès par la RN57.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

© Écomusée du Pays de la Cerise