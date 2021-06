Auzon Ecomusée du pays d'Auzon Auzon, Haute-Loire Ecomusée du Pays d’Auzon Ecomusée du pays d’Auzon Auzon Catégories d’évènement: Auzon

Avec les bénévoles de l’écomusée, vous pourrez retrouver le savoir faire d’autrefois avec : le forgeron, le sabotier, la passementerie, les outils de la ferme, la mine, la verrerie, ainsi qu’une collection de minéraux de la région. La visite dure environ 1 h/1h30. Nos bénévoles vous emmeneront dans les ruelles de la cité médiévale, jusqu’aux extérieurs du château (privé). les propriétaires vous guideront. Vous pourrez également visiter la collégiale de style roman, classé monument historique. En compagnie d’un guide, vous découvrirez un lieu insolite, témoin des savoir-faire et métiers d’autrefois. L’histoire du pays d’Auzon vous sera également contée … Ecomusée du pays d’Auzon Rue du pavé, 43390 Auzon, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Auzon Haute-Loire

