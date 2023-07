visite libre Ecomusée du pays d’Auzon Auzon Catégories d’Évènement: Auzon

Haute-Loire visite libre Ecomusée du pays d’Auzon Auzon, 16 septembre 2023, Auzon. visite libre 16 et 17 septembre Ecomusée du pays d’Auzon entrée libre Vous découvrirez dans un lieu insolite, témoin des savoirs faire des métiers d’autrefois : l’école, les jouets, la passementerie, la verrerie, la mine, les métiers de l’agriculture, les inovations, le forgeron, la maison du sabotier, et les minéraux de la région. vous aurez aussi l’accès aux extérieurs du château. Ecomusée du pays d’Auzon Rue du pavé, 43390 Auzon, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Auzon 43390 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes http://auzon.net L’association Sauvegarde du Vieil Auzon gère l’écomusée. Créé en 1986, il se situe dans les sous-sol de la mairie. L’équipe, essentiellement formée de bénévoles, vous fera découvrir les métiers d’autrefois à partir de nombreux objets prêtés ou donnés : la mine, le forgeron, le sabotier, la batteuse, la passementerie le tour à bois du XVIIIe siècle, mais aussi l’école, les jouets, les minéraux de la région ainsi que l’histoire d’Auzon, ville royale fortifiée, une des 13 « bonnes villes » d’Auvergne. Dans cette bourgade médiévale, protégée par un mur d’enceinte, vous pourrez également admirer la collégiale du XIIe siècle et ses peintures du XIVe, la halle ainsi que le chemin de ronde. A partir de la place de la collégiale (50 m) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©sauvegarde du vieil Auzon Détails Catégories d’Évènement: Auzon, Haute-Loire Autres Lieu Ecomusée du pays d'Auzon Adresse Rue du pavé, 43390 Auzon, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Auzon Departement Haute-Loire Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Ecomusée du pays d'Auzon Auzon

Ecomusée du pays d'Auzon Auzon Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auzon/