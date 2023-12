Les Randoiseaux de St-Dégan Ecomusée du Pays d’Auray Brech, 30 juillet 2023, Brech.

Brech Morbihan

14h. Le dernier dimanche de chaque mois, Jean Annézo, ornithologue propose des sorties nature à la découverte des oiseaux au départ de l’écomusée, pour les initiés ou les néophites 3 sorties, 3 parcours en alternance :Entre Brec’h et Auray, des marais sous l’influence des marées: Janvier, Avril, Juillet, Octobre À St Dégan entre verger et plan d’eau: Février, Mai, Août, Novembre Entre St Dégan et St Guérin, pinède, landier et bocage préservé: Mars , Juin, Septembre, Décembre

Ecomusée du Pays d’Auray Saint-Dégan

Brech 56400 Morbihan Bretagne



