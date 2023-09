Visites guidées du moulinage Écomusée du moulinage Chirols, 16 septembre 2023, Chirols.

Visites guidées du moulinage 16 et 17 septembre Écomusée du moulinage

Pour sa 40e édition, les Journées européennes du patrimoine auront lieu le samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023.

A cette occasion, l’Ecomusée du Moulinage ouvrira ses portes, et vous proposera des visites guidées gratuites à 14h30 et 16h30.

LE SAMEDI avec Yves PAGANELLI, qui vous dédicacera son dernier livre » Il était une soie ».

LE DIMANCHE avec Yves MOREL, qui en fera de même avec

» L’Ardèche et ses fabriques à soie ».

Alors, tous à vos agendas et au plaisir de vous accueillir !!!

Écomusée du moulinage Pont de Veyrières, 07380 Chirols, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Chirols 07380 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 94 54 07

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Ecomusée du moulinage