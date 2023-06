Nature et patrimoine de la vie rurale d’antan Ecomusée du Libournais Puynormand Puynormand Catégories d’Évènement: Gironde

Puynormand Nature et patrimoine de la vie rurale d’antan Ecomusée du Libournais Puynormand, 17 septembre 2023, Puynormand. Nature et patrimoine de la vie rurale d’antan Dimanche 17 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Ecomusée du Libournais Gratuit. Sur inscription. Divers objets témoignent de la vie rurale d’antan et du travail des paysans-vignerons. Venez découvrir les savoir-faire en lien avec l’artisanat local et les connaissances liées à la nature environnante, transmis de génération en génération. Ecomusée du Libournais 33660 puynormand Puynormand 33660 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.ecomusee-libournais.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 37 64 81 36 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

