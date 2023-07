Capsule vidéo – Regard adolescent sur le changement climatique en Haut-Beaujolais Écomusée du Haut-Beaujolais Thizy-les-Bourgs, 11 juillet 2023, Thizy-les-Bourgs.

Atelier vidéo permettant une réflexion sur la mémoire et l’évolution des paysages dans le Haut-Beaujolais. Le but est de faire parler des adolescent·es sur les perspectives d’avenir et les questionner sur la crise climatique, leur rapport au territoire et les manières de continuer à vivre et à exploiter le territoire (notamment les forêts et les surfaces agricoles) au vu du changement climatique.

Écomusée du Haut-Beaujolais 570 Chemin des Pierres plantées 69240 THIZY-LES-BOURGS +33 04 74 64 06 48 http://musees.ouestrhodanien.fr/ Installé en 1998 dans une ancienne manufacture de couvertures située à Thizy les Bourgs, l'Écomusée du Haut-Beaujolais a pour mission de collecter et valoriser le patrimoine de ce territoire textile.

Entre ses propres collections et les objets qui lui sont confiés en dépôt, l’Ecomusée gère plus de 5000 objets.

Les objets des collections de l’Ecomusée sont des témoins qui racontent la vie des hommes et des femmes du Haut-Beaujolais, et leur rapport avec leur environnement et leur territoire, à travers différents thèmes :

l’histoire du Haut-Beaujolais du Moyen-âge à nos jours (archéologie, Beaux-Arts)

la vie quotidienne (vie privée, travaux domestiques…)

la vie sociale (religion, vie militaire, loisirs…)

le travail et les savoir-faire de l’artisanat

l’aménagement et l’exploitation du territoire (agriculture, sylviculture, constructions, usages de l’eau).

Le domaine textile y occupe une place particulière, et concerne aussi bien les produits (cotonne, couvertures), que les machines et les lieux de production (usines, ateliers de façonniers). Parking

