Menu spécial Faim de Banlieue

Plat : Suivez l’artiste !

Isabelle Massenet, artiste plasticienne, arpente Cachan et ses alentours pour peindre les traces de cette banlieue sud qui disparaît. Elle proposera une visite commentée inédite de son exposition Fin de Banlieue(s) – une archive sentimentale.

L'écomusée du Val de Bièvre, situé à Fresnes, inventorie, collecte et documente le patrimoine de la banlieue Sud.

C’est un musée de société, c’est-à-dire qu’il étudie et valorise à travers sa programmation la vie des habitants et leur patrimoine.

L’écomusée s’inscrit dans une démarche participative en associant la population à la conception des expositions et à une meilleure connaissance de notre territoire.

Chaque année, les visiteurs sont invités à découvrir une programmation variée : une grande exposition annuelle, trois expositions participatives, des balades urbaines, des conférences, des animations pédagogiques, et des actions culturelles destinées à un large public.

