Faim de banlieue – Entrée : promenade à déguster Samedi 16 septembre, 10h00 Ecomusée du Grand-Orly Seine Bièvre Gratuit sur réservation

Menu spécial Faim de Banlieue

Entrée : promenade à déguster

Venez découvrir la ville comestible. Issue d’une année d’explorations des possibilités de cueillette en milieu urbain, la Promenade à déguster permet de renouveler son regard sur la ville. Cette cueillette en milieu urbain nous permettra de découvrir ce que la fin de l’été peut réserver à nos papilles. Nous cueillerons, cuisinerons et dégusterons une mise en bouche. En partenariat avec la Compagnie KMK

Ecomusée du Grand-Orly Seine Bièvre 41, rue Maurice Ténine, 94260 Fresnes Fresnes 94260 Ferme de Cottinville Val-de-Marne Île-de-France 01.41.24.32.24 https://ecomusee.grandorlyseinebievre.fr/ L'écomusée du Val de Bièvre, situé à Fresnes, inventorie, collecte et documente le patrimoine de la banlieue Sud.

C’est un musée de société, c’est-à-dire qu’il étudie et valorise à travers sa programmation la vie des habitants et leur patrimoine.

L’écomusée s’inscrit dans une démarche participative en associant la population à la conception des expositions et à une meilleure connaissance de notre territoire.

Chaque année, les visiteurs sont invités à découvrir une programmation variée : une grande exposition annuelle, trois expositions participatives, des balades urbaines, des conférences, des animations pédagogiques, et des actions culturelles destinées à un large public. En transports en commun :  RER B arrêt Croix de Berny : TVM arrêt Monjean  RER B arrêt Antony : bus 286 arrêt Mairie de Fresnes  M° Porte d’Orléans : bus 187 arrêt Mairie de Fresnes  Porte d’Italie : bus 184 arrêt Mairie de Fresnes En voiture depuis le périphérique :  A6 direction d’Orly, sortie Aire de Rungis Delta, puis A86 direction Versailles, sortie Fresnes. Au rond-point, prendre la direction centre-ville, puis la 2ème à droite : panneau Ferme de Cottinville.  depuis la province : A6b, sortie Fresnes Parking gratuit : rue Maurice Ténine (à droite après l’arrêt de bus). L’écomusée se trouve à 2mn à pied du centre commercial La Cerisaie et du Playmobil Funpark.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

