Pour la 19e édition de la Nuit européenne des musées, l’écomusée vous propose un voyage avec escale. Partez avec nous à la découverte culinaire d’ici et d’ailleurs dès 15h et jusqu’à 21h !

15h – Voyage culinaire à Fresnes (durée : 2h)

Rencontrez Essa, habitant « Passeurs de Cultures », pour une balade dans Fresnes à la découverte des traditions culinaires d’ici et d’ailleurs, suivie d’une dégustation de plats soudanais à l’écomusée.

Écomusée du Grand-Orly Seine-Bièvre 41 rue Maurice-Ténine 94260 Fresnes Fresnes 94260 Val-de-Marne Île-de-France https://ecomusee.grandorlyseinebievre.fr/ Situé à Fresnes, au sud de Paris, l'écomusée du Grand-Orly Seine Bièvre inventorie, collecte et documente le patrimoine de la banlieue sud.

Musée de société qui bénéficie de l’appellation « Musée de France », il étudie et valorise à travers sa programmation la vie des habitants et leur patrimoine. Il a aussi pour mission d’accompagner la population pour une meilleure compréhension et connaissance du territoire, de son histoire et de ses enjeux.

L’écomusée du Grand-Orly Seine Bièvre est un équipement culturel de l’Établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre. Parkings à proximité et une place de stationnement PMR à l’entrée. // En transports en commun > TVM : arrêt Montjean | Bus Valouette ligne V2 : arrêt Ferme de Cottinville / arrêt : Albert Roper | Bus RATP 184 – 187 -286 : arrêt Mairie de Fresnes | Bus RATP 186 : arrêt Rond-Point Roosevelt | Bus RATP 396 : arrêt Albert Roper // > RER B arrêt Croix de Berny puis TVM | RER B arrêt Antony puis bus RATP 286 | Métro 3 ou 7 – Porte d’Italie puis bus RATP 184 | Métro 4 – Porte d’Orléans puis bus RATP 187 | Métro 7 – Villejuif Louis Aragon puis bus RATP 186 // En voiture > A6 direction Orly, sortie Aire de Rungis Delta, puis A86 direction Versailles, sortie Fresnes. Au rond-point, prendre la direction centre-ville, puis la 2ème à droite : panneau Ferme de Cottinville. | Depuis les régions : A6b, sortie Fresnes. Au rond-point, prendre la direction centre-ville, puis la 2ème à droite : panneau Ferme de Cottinville.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T15:00:00+02:00 – 2023-05-13T17:30:00+02:00

