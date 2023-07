Visite libre de l’Écomusée du flottage du bois Écomusée du flottage du bois Clamecy, 16 septembre 2023, Clamecy.

Visite libre de l’Écomusée du flottage du bois 16 et 17 septembre Écomusée du flottage du bois Entre libre

Venez visiter l’Écomusée du flottage du bois à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

L’Écomusée de la confrérie Saint-Nicolas retrace, avec maquettes et outils, l’épopée de ces Clamecycois qui ont, pendant près de quatre siècles, approvisionné Paris en bois de four et de chauffe.

À partir des archives de la Société scientifique et artistique de Clamecy, les membres de cette association ont relancé l’étude des techniques relatives au flottage du bois de chauffe pour Paris. Ils ont en particulier redécouvert la fabrication des rouettes « couplières » indispensables à la construction des radeaux ou trains de bois. Des maquettes au 1/20e sont à la base de l’écomusée.

Écomusée du flottage du bois Rue de la Porte d’Auxerre, 58500 Clamecy Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Confrérie Saint-Nicolas