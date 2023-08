Le Geste Juste ÉCOMUSÉE DU CHEMINOT VEYNOIS Veynes, 15 septembre 2023, Veynes.

Le Geste Juste 15 – 17 septembre ÉCOMUSÉE DU CHEMINOT VEYNOIS Entrée libre

En 1953 fermait le centre d’apprentissage SNCF de Veynes. Plus de 200 ouvriers, futurs ouvriers, chauffeurs, mécaniciens, voire cadres y auront été formés.

70 ans plus tard l’écomusée revient sur cette période importante de l’histoire cheminote en proposant une exposition consacrée au métier d’ajusteur dont la formation était dispensée au centre de Veynes. Ajusteur : plus qu’un métier, un savoir-faire, une exigence, une précision sans faille dans la réalisation des ouvrages. L’objectif : former des ouvriers capables de travailler n’importe quelle pièce de métal, de lui donner toute forme ou fonction voulue, en bref être opérationnels pour travailler sur les locomotives à vapeur.

Le week-end des JEP verra aussi la présentation du travail de l’association Celluloïd en résidence à Veynes durant l’été 2023, ayant à coeur d’interroger la mémoire des hommes, des pierres, du béton.

Les salles de l’écomusée et son jardin seront également accessibles au public.

ÉCOMUSÉE DU CHEMINOT VEYNOIS 3, rue du jeu de paume Veynes Veynes 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 58 98 32 http://www.ecomusee-cheminot.com Dans le centre historique de Veynes, une superbe collection de matériel lié au chemin de fer. Pour apprécier le tracé des 4 lignes de montagne de l’étoile de Veynes : films, maquettes, modèles réduits, reconstitutions… Les cheminots vous racontent. RN 994

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T18:00:00+02:00 – 2023-09-15T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Ecomusée du cheminot veynois