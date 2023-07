Visite commentée Écomusée des vignerons et artisans du Drouais Dreux, 16 septembre 2023, Dreux.

Visite commentée 16 et 17 septembre Écomusée des vignerons et artisans du Drouais

Visites guidées et gratuites pour toutes et tous de la salle vigneronne (salle principale du musée) et des caves du XIIe siècle creusées par des moines cisterciens.

Écomusée des vignerons et artisans du Drouais 68 rue Saint-Thibault, 28100 Dreux Dreux 28100 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 42 62 81 http://www.museedudrouais.com Dans les vestiges du prieuré Saint-Thibault, cet écomusée illustre la vie des vignerons et artisans d’autrefois. Des milliers d’objets, d’outils, de documents sont présentés au public dans des locaux allant des caves du XIIe siècle au chai du XXe siècle en passant par l’écurie, le fournil et la pièce à feu du XIXe siècle. Une vigne et un jardin médiéval font revivre certaines techniques oubliées. Difficile d ‘accès aux handicapés à mobilité réduite .

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Ecomusée des Vignerons et Artisans Drouais